«Оказывает интимные услуги»: житель Казани оклеветал бывшую девушку в интернете

Житель Казани оклеветал бывшую девушку в интернете, сообщив, что она оказывает интимные услуги. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как пояснили в ведомстве, 32-летняя жительница Приволжского района обратилась с заявлением о привлечении к уголовной ответственности знакомого. По ее словам, в одной из социальных сетей мужчина разместил объявление с фотографией и адресом потерпевшей и сообщением о том, что она оказывает интимные услуги.

Сотрудники отдела полиции "Горки" провели оперативно-розыскные мероприятии и выяснили, что действовал бывший сожитель женщины. Он продолжал настаивать на отношениях после расставания и даже установил специальное устройство, позволяющее отслеживать передвижение, на автомобиль девушки. 48-летнего гражданина задержали 7 августа, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Клевета".