Искупался в Волге: казанский врач рассказал о заболевшем Коксаки подростке

Казанский врач, заведующий отделением педиатрии больницы №1 Ильдус Лутфуллин рассказал о заболевшем вирусом Коксаки подростке. По его словам, на днях в медучреждение поступил 12-летний мальчик с типичными проявлениями энтеровирусной инфекции.

"Позавчера поступил мальчик с типичной сыпью: пятна, папуло-везикулезные элементы на ладонях, стопах, торсе и единичные везикулы во рту. Сыпь не геморрагическая, при надавливание бледнеет и исчезает. Везикулы (пузырьки) вскрываются. Они отличаются от ветрянки, они крупнее, у них нет корочек. И еще отличие от ветрянки: при ветрянке мы видим цикл: пятно-везикула-корочка, а тут есть папулы (узелки), которые не превращаются в везикулы, то есть пузырьки. Из других жалоб – однократные повышения температуры тела. Других многочисленных жалоб, встречающихся при энтеровирусной инфекции, не было (рвота, диарея, суставные и мышечные боли, кашель и насморк, конъюнктивит, поражение сердца и ЦНС). Это легкое течение заболевания. После исключения ковида он ушел домой через консультацию инфекциониста", - рассказал врач.

Также Лутфуллин отметил, что энтеровирусная инфекция для Татарстана - это пример инфекции, возникшей заново - 10 лет назад энтеровирусная инфекция для наших краев была экзотикой и считалась чуть ли не тропической, сообщил он.

"Ездить за вирусом Коксаки в Турцию давно уже не надо, ребенок заболел через 2-3 дня после того, как искупался в Волге, в заливе. Однажды мы так же привыкнем к ковиду, как привыкли к энтеровирусам", - резюмировал Лутфуллин.