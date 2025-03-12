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В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

На место происшествия прибыл Альметьевский горо...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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11 марта 2025 года, в районе села Кульшарипово Альметьевского района произошел несчастный случай на производстве. По предварительной информации, во время выгрузки металлических труб автокраном на рабочую площадку одна из них упала на сотрудника 1975 года рождения. От полученных травм он скончался.

На место происшествия прибыл Альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Прокуратура организовала проверку соблюдения норм охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее мы писали о том, что сбивший 11 человек таксист был под наркотиками.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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