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Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

pixabay.com

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Призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит 7,4 млн рублей, сообщили организаторы соревнования ТАСС.

Забеги пройдут 3 и 4 мая, а участие в них примут около 35 тысяч человек. Победители марафонской дистанции (42,2 км) получат по 400 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 250 тысяч, а за третье — 180 тысяч.

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, что событие остается одним из трех крупнейших беговых стартов в стране, а увеличение призового фонда позволит привлечь сильнейших спортсменов и усилить борьбу за лидерство до самого финиша.

Также в рамках мероприятия пройдет чемпионат России по марафону, победители 42-километровой дистанции получат дополнительные призовые. Запланированы бонусы за рекорд трассы.

Казанский марафон проводится уже в 11-й раз. Взрослым участникам доступны дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а для детей организуют отдельные забеги.

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