В Казани женщина выпала из окна 5-этажного дома и умерла

В региональной столице Республики Татарстан на улице Мазита Гафури произошла трагедия — 63-летняя женщина выпала из окна пятиэтажного дома и скончалась.

По предварительным данным, у погибшей могли быть проблемы со здоровьем, однако эта информация пока не подтверждена. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

Есть версия, что она пыталась перебраться на соседний балкон, но не удержалась и сорвалась.

Также стало известно, что погибшая состояла на учете у психиатра, пишет KazanFirst.

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