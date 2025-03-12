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В Казани женщина выпала из окна 5-этажного дома и умерла

По предварительным данным, у погибшей могли быт...

Екатерина Елисеева

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В региональной столице Республики Татарстан на улице Мазита Гафури произошла трагедия — 63-летняя женщина выпала из окна пятиэтажного дома и скончалась.

По предварительным данным, у погибшей могли быть проблемы со здоровьем, однако эта информация пока не подтверждена. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

Есть версия, что она пыталась перебраться на соседний балкон, но не удержалась и сорвалась.

Также стало известно, что погибшая состояла на учете у психиатра, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места чрезвычайного происшествия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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