В казанском ДК Ленина прошла эвакуация
Яндекс.Карты/Татьяна
13 марта в ДК Ленина срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей после получения анонимного сообщения с угрозой. Инцидент произошел во время районного этапа фестиваля «Большая Перемена».
Детей и педагогов оперативно вывели из здания, а само мероприятие отменили.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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