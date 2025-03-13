В казанском ДК Ленина прошла эвакуация

13 марта в ДК Ленина срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей после получения анонимного сообщения с угрозой. Инцидент произошел во время районного этапа фестиваля «Большая Перемена».

Детей и педагогов оперативно вывели из здания, а само мероприятие отменили.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.