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В казанском ДК Ленина прошла эвакуация

Детей и педагогов оперативно вывели из здания

Яндекс.Карты/Татьяна

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13 марта в ДК Ленина срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей после получения анонимного сообщения с угрозой. Инцидент произошел во время районного этапа фестиваля «Большая Перемена».

Детей и педагогов оперативно вывели из здания, а само мероприятие отменили.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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