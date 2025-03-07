Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких героинь российских сериалов

К Международному женскому дню Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС провели совместный всероссийский опрос представителей киноиндустрии и определили самые яркие и интересные женские роли в современных сериалах отечественных платформ.

В опросе приняли участие 50 представителей киноиндустрии со всей страны – режиссеры, актеры, кинокритики, продюсеры, которым предлагалось выбрать от 1 до 3 героинь сериалов и объяснить свой выбор. В список для голосования попала 41 героиня из 39 проектов (из «Комбинации» (16+) и «Последнего богатыря. Наследия» (6+) — по две, в остальных 37 — по одной). Из этих 41 хотя бы по одному голосу получили 29 женских персонажей. Более одного раза выбраны – 18, более трех раз – всего 6.

Победительницей опроса стала героиня драмеди «Почка» (18+) от онлайн-кинотеатра KION, придуманная Марией Шульгиной и ее соавтором Елизаветой Тихоновой и сыгранная Любовью Аксеновой во всех трех сезонах проекта. Персонаж Кустовой, яркой и сильной, хотя не слишком честной женщины, назвали лучшей героиней 52% опрошенных. Профессионалы отмечают «яркий, сильный, пробивной и неоднозначный образ, который не теряет актуальность», называют ее «редкой и возмутительной героиней», положительно оценивают «нешаблонное отношение авторов к женской героине» и восхищаются шикарной игрой Любы Аксеновой, называя ее «большой русской актрисой».

16% участвующих в опросе назвали среди самых ярких женских персонажей сериалов героиню психологического триллера «Трасса» (18+) — женщину сложной судьбы, отправившуюся на поиски пропавшей приемной дочери в места своей безрадостной юности.

12% голосов набрала сыгранная Еленой Лядовой Ася из драмеди «Измены» (16+). Придуманная Дарьей Грацевич героиня, по словам опрошенных, «харизматичная пожирательница сердец, не идеальная, способная ошибаться, и многогранная».

Такое же количество респондентов проголосовало за героиню Ирины Горбачевой в сериале «Чики» (18+). Ира Горбачева тут полноценный соавтор роли.

10% симпатий кинодеятелей набрала Ксения Борисовна Нечаева из истории Романа Волобуева и Елены Ваниной «Последний министр» (18+). Яркую героиню, правую руку нерадивого министра перспективного планирования сыграла Ольга Сутулова. Вместе с ее героиней это место разделила Флора из «Детей перемен» (18+) – мать, воспитывающая в 90-е троих детей от разных отцов. Ее роль исполнила Виктория Исакова.

Внимания профессионалов также удостоились следующие женские персонажи сериалов: Марья («Последний богатырь. Наследие» (6+), Алиса («Алиса не может ждать» (18+), Анна Остроумова («Вампиры средней полосы» (18+), Ирина («13 клиническая» (18+), Есеня Стеклова («Метод» (18+), Маша («1703» (18+), Аня Вдовина («Амура» (18+), Рита Валеева («Нереалити» (18+), Рута Майерс («Балет» (18+), Наталья Добровольская («Фишер» (18+), Нора («Танго на осколках» (16+), Анастасия Сергеевна («Жизнь по вызову» (18+), Женя («Трудные подростки» (18+), Мария Фролова («Первый номер» (12+), Женя Короткова («257 причин, чтобы жить» (18+), Елена Подберезкина («Нежность» (18+), Татьяна Иванова («Комбинация» (16+), Ирина Светлова («Игры» (16+), Ира Шпаликова («Ира» (18+), Ева («Ева, рожай» (16+), Алена Апина («Комбинация» (16+), Алена Липницкая («Клиника счастья» (18+).