Жители Татарстана подписали письмо против закрытия магазинов «Светофор»

Жители Татарстана обратились к сенатору Геннадию Емельянову с просьбой не допустить закрытия магазинов «Светофор». Как сообщили 116.ру в пресс-службе сети, граждане подготовили коллективное письмо, выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Авторы обращения просят сенатора проверить законность массовых проверок, проводимых различными ведомствами, включая Россельхознадзор, Роспотребнадзор и ФНС. По их мнению, эти действия могут быть предвзятыми и привести к закрытию магазинов, что особенно ударит по пенсионерам и малоимущим, лишая их возможности покупать доступные продукты.

Жители республики считают, что при выявлении нарушений магазины должны устранять недочеты, а не прекращать работу. Они также указывают, что в более дорогих торговых сетях встречаются не менее серьезные нарушения, но их деятельность не приостанавливается.

По информации «Светофора», под письмом подписались 2 156 человек.

Ранее в магазинах сети в Татарстане были зафиксированы нарушения. Россельхознадзор сообщил об отсутствии контроля качества продукции, термометров в холодильниках, а также о выявлении антибиотиков в сырах и сальмонеллы в субпродуктах.