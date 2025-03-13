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В ХМАО мать до смерти избила 11-месячного сына и получила 10 лет тюрьмы

Суд признал ее виновной по нескольким пунктам в...

pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил местную жительницу к десяти годам тюрьмы за убийство собственного 11-месячного сына. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации следствия, 1 декабря 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила ребенка. Спасти его не удалось.

Суд признал ее виновной по нескольким пунктам второй части статьи УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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