В ХМАО мать до смерти избила 11-месячного сына и получила 10 лет тюрьмы

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил местную жительницу к десяти годам тюрьмы за убийство собственного 11-месячного сына. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации следствия, 1 декабря 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила ребенка. Спасти его не удалось.

Суд признал ее виновной по нескольким пунктам второй части статьи УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.