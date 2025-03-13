31-летний москвич зарезал супругу прямо в лифте за возможную измену
Екатерина Елисеева
В Москве 31-летний мужчина напал на жену, подозревая её в измене. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщину с ножевыми ранениями в области сердца обнаружили в лифте жилого дома на Норильской улице. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти её не удалось. Перед смертью она успела сказать, что на неё напал муж, обвинив в неверности.
Подозреваемого разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
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