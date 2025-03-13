Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

В Казани прошло открытие второго сезона всеросс...

Подписаться на Дзен.канал

Казань, 12 марта – Вчера в ресторане "Адриана" прошло яркое открытие второго сезона всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" и его регионального этапа в Татарстане. Это событие собрало 30 удивительных женщин, каждая из которых представила свою уникальную историю успеха и вдохновения.

Среди участниц была и женщина, которая когда-то работала обычным учителем технологии, но сегодня она являет собой образец успеха в сфере недвижимости и стала одним из топовых риелторов региона. Её путь – это доказательство того, что мечты сбываются, если упорно трудиться.

Другие участницы привнесли свои истории борьбы и силы. Одна из них, победившая тяжёлую болезнь, нашла в себе невероятную мужественность и теперь делится своим опытом, вдохновляя многих на борьбу с трудностями. Её история – это свидетельство силы духа и воли к жизни.

На подиуме участницы вышли с гордостью, получив ленты финалисток, которые символизируют не только финал конкурса, но и их стремление к новым вершинам. Вечер был наполнен драйвом и эмоциями: красочные выступления и модные показы создали незабываемую атмосферу, где деловая энергия переплеталась с женским обаянием.

Этот конкурс уже во второй раз проходит в Татарстане, и стоит отметить, что в прошлом году наш регион забрал главные короны и титулы, став лучшим в России. Такие выдающиеся бизнес-леди подчеркивают высокий уровень и мощь женского предпринимательства в Татарстане.

Теперь перед каждой из этих замечательных женщин открыты горизонты – в течение 1,5 месяцев их ждут мастер-классы и творческие испытания. Завершит этот захватывающий путь грандиозный финал, который состоится 25 апреля в РК "Пирамида".

Казань стала свидетелем настоящего праздника бизнеса и красоты, и теперь все затаили дыхание в ожидании следующего этапа. Поддержите наших финалисток и следите за их удивительными историями!

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Интересное в Казани

день назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

фото жук вонючка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Интересное в Казани

3 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

постановка свадебного танца в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

день назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

10 часов назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Казани

день назад

В Казани женщина выпала из окна 5-этажного дома и умерла

Новости Татарстана

11 часов назад

Алина Загитова сняла видео на байкальском льду
Новости Казани
день назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Казани

2 часа назад

Полиция Казани опровергла информацию о том, что в школе учитель швырнула ученика

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Новости Казани

2 часа назад

В казанском ДК Ленина прошла эвакуация

Новости Татарстана

3 часа назад

После скандала с Urban University в Иннополисе возбуждено дело
Житель Казани предстанет перед судом за убийств...
Новости Казани
3 часа назад

Житель Казани предстанет перед судом за убийство друга из-за матери

Не у нас

4 часа назад

Мать из ХМАО отправили в колонию за жестокое убийство 11-месячного ребенка

Не у нас

4 часа назад

В Москве 31-летний мужчина зарезал супругу в лифте за измену

Новости Казани

5 часов назад

На проспекте Универсиады произошло серьёзное ДТП: есть пострадавший
Спазмы, зажимы, выгорание: рассказываем, что по...
Интересное в Казани
6 дней назад

Спазмы, зажимы, выгорание: рассказываем, что поможет казанцам избавиться от хронического стресса