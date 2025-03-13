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Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Оттаивание мерзлоты помогает ученым изучать кли...

pixabay.com

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Местные жители называют его «Провалом», а журналисты — сибирскими «вратами ада». Однако ученые считают Батагайку уникальным местом, позволяющим заглянуть в прошлое Земли. Недавно российские специалисты подвели итоги многолетних исследований крупнейшей термокарстовой котловины мира, расположенной в Якутии.

На картах 1947 года Батагайский овраг выглядел как небольшая полоса, но после вырубки леса начал стремительно разрастаться. Сейчас он достигает 1,5 км в длину, 800 метров в ширину и до 100 метров в глубину.

По словам Алексея Лупачёва, Батагайку ошибочно называют кратером, хотя она представляет собой овраг. Ее стены обнажают слои мерзлоты, возраст которых не менее 250 тысяч лет, а по некоторым данным — до 700 тысяч. Это делает объект древнейшим мерзлотным разрезом в России и вторым по возрасту в мире.

Стенки оврага ежегодно отступают на 3–5 метров, а в отдельных местах — до 12 метров в год. Однако ученые уверяют, что поселку Батагай, расположенному в 7 км, разлом не угрожает, так как дальнейшее углубление почти остановилось из-за скальных пород.

Тем не менее влияние оврага ощущается. По словам Лупачёва, насыщенный водой материал, известный как «няша», попадает в реку, ухудшая качество воды.

Оттаивание мерзлоты помогает ученым изучать климат и фауну плейстоцена. В овраге находили останки Верхоянской лошади (4,5 тыс. лет), бизоненка (8 тыс.), копытного лемминга (50 тыс.), а также мамонта. В 2018 году здесь обнаружили жеребенка древней лошади возрастом 42 тыс. лет в идеальной сохранности. Летом 2024 года нашли еще одного мамонтенка — годовалую Яну.

Исследования Батагайки также помогают понять изменения климата. Ученые выяснили, что за все время существования котловины в атмосферу выделилось более 150 тыс. тонн углерода. Лупачёв отметил, что 120–130 тыс. лет назад в этом регионе было даже теплее, чем сейчас.

Ученые подчеркивают, что Батагайка — уникальный природный объект мирового уровня. Его изучение позволяет не только заглянуть в далекое прошлое, но и прогнозировать климатические изменения в будущем, пишет u-f.ru.

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