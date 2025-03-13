Полиция Казани опровергла информацию о том, что в школе учитель швырнула ученика

В русско-татарской школе №87 учителя музыки подозревают в грубом обращении с учеником. Родитель третьеклассника утверждает, что педагог агрессивно отреагировала на то, что дети двигались во время урока, и выставила им неудовлетворительные оценки. Двум мальчикам, по предварительным данным, досталось больше всего: одного учительница встряхнула за шкирку, а второго толкнула в стену.

Ребенок почувствовал себя плохо, у него началась тошнота, появилась шишка на голове. Мать отвезла его в ДРКБ, где сделали МРТ. Позже появилась информация о возможном заявлении на учителя и ее неподобающем поведении в прошлом, однако сама педагог все отрицает.

В УМВД сообщили «Комсомольской правде», что во время перемены мальчик бегал по коридору, не отреагировал на замечание и, споткнувшись, ударился головой о доску. Учительница пыталась его поймать, но не успела.

В полиции уточнили, что законный представитель ребенка претензий не предъявляет, но проводится проверка, по итогам которой дадут правовую оценку ситуации.