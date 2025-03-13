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Полиция Казани опровергла информацию о том, что в школе учитель швырнула ученика

Ребенок почувствовал себя плохо, у него началас...

Екатерина Елисеева

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В русско-татарской школе №87 учителя музыки подозревают в грубом обращении с учеником. Родитель третьеклассника утверждает, что педагог агрессивно отреагировала на то, что дети двигались во время урока, и выставила им неудовлетворительные оценки. Двум мальчикам, по предварительным данным, досталось больше всего: одного учительница встряхнула за шкирку, а второго толкнула в стену.

Ребенок почувствовал себя плохо, у него началась тошнота, появилась шишка на голове. Мать отвезла его в ДРКБ, где сделали МРТ. Позже появилась информация о возможном заявлении на учителя и ее неподобающем поведении в прошлом, однако сама педагог все отрицает.

В УМВД сообщили «Комсомольской правде», что во время перемены мальчик бегал по коридору, не отреагировал на замечание и, споткнувшись, ударился головой о доску. Учительница пыталась его поймать, но не успела.

В полиции уточнили, что законный представитель ребенка претензий не предъявляет, но проводится проверка, по итогам которой дадут правовую оценку ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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