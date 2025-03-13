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После скандала с Urban University в Иннополисе возбуждено дело

Чтобы помочь пострадавшим, была открыта горячая...

pixabay.com

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Роспотребнадзор Татарстана инициировал уголовное дело в отношении онлайн-университета Urban University, действовавшего в Иннополисе. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее словам, с середины прошлого года в ведомство начали поступать многочисленные жалобы на ООО «Эдэкс», которое заключало с гражданами договоры на образовательные услуги через Urban University. Как отметила Булатова, после подписания документов условия обучения существенно менялись, а при попытке расторгнуть договор организация прекращала выходить на связь.

Чтобы помочь пострадавшим, была открыта горячая линия. Благодаря этому клиентам вернули около 4 млн рублей, а сама компания возместила более 87 млн рублей. Однако в этом году университет снова перестал отвечать на обращения. В связи с этим Роспотребнадзор передал дело в правоохранительные органы, потребовав привлечь к ответственности виновных.

Кроме того, Булатова сообщила, что аналогичные проблемы возникли и с казанской компанией ООО «ИТ-решения». По этой причине ведомство также ходатайствовало о возбуждении уголовного дела, так как схема действий обеих организаций была практически идентичной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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