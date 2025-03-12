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В Иркутской области есть Бадарминский разлом

До Бадарминского разлома можно добраться по воде

Росреестр Иркутская область

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В Иркутской области, в 8 километрах от поселка Бадарма, рядом с трассой, соединяющей Усть-Илимск и Братск, находится Бадарминский разлом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Этот природный объект представляет собой систему массивных параллельных трещин и пещер, возникших из-за тектонических изменений земной коры. Его площадь достигает примерно 1 гектара. В разломе выделяют две чаши — большую и малую. Первая углубляется до 92 метров и частично заполнена водой, которая в теплое время года приобретает изумрудный цвет.

До Бадарминского разлома можно добраться по воде, а летом — на автомобиле через лесную дорогу от Братского шоссе.

Место привлекает туристов, поэтому в егоблизи создана территория с условным номером 38:17:022401:У1, входящая в границы поселка Бадарма. Росреестр включил эту территорию в проект «Земля для туризма».

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