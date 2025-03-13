Загитова сняла на видео парное катание на льду Байкала в -30 градусов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором исполняет парный прокат на льду Байкала при морозе минус 30 градусов. Для выступления она выбрала красное платье.

В соцсетях спортсменка отметила, что каталась на льду Байкала при экстремально низкой температуре и поинтересовалась у подписчиков, на что они готовы ради осуществления мечты. Также Загитова сообщила, что уже полгода работает над новым проектом и скоро поделится подробностями.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В декабре 2019 года она объявила, что берет паузу в спортивной карьере на неопределенный срок.