Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Загитова сняла на видео парное катание на льду Байкала в -30 градусов

22-летняя Загитова является победительницей Оли...

Алина Загитова/ТГ

Подписаться на Дзен.канал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором исполняет парный прокат на льду Байкала при морозе минус 30 градусов. Для выступления она выбрала красное платье.

В соцсетях спортсменка отметила, что каталась на льду Байкала при экстремально низкой температуре и поинтересовалась у подписчиков, на что они готовы ради осуществления мечты. Также Загитова сообщила, что уже полгода работает над новым проектом и скоро поделится подробностями.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В декабре 2019 года она объявила, что берет паузу в спортивной карьере на неопределенный срок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

потравить тараканов в москве цена

Лонгриды

день назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

утепление лоджий новосибирск в Новосибирске

Не у нас

23 часа назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

17 часов назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Не у нас

день назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Новости Казани
18 часов назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

43 минуты назад

В ГЖИ хотят разобраться с татарстанцами, которые не пускают газовиков в квартиры

Интересное в Казани

20 часов назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

Не у нас

час назад

В Австралии были найдены редкие следы динозавров

Не у нас

2 часа назад

В Благовещенске 5 человек погибли при пожаре в хостеле
Загитова сняла на видео парное катание на льду ...
Новости Татарстана
23 минуты назад

Загитова сняла на видео парное катание на льду Байкала в -30 градусов

Не у нас

10 часов назад

Ученые выяснили, что деградация мозговых тканей начинается в 44 года

Не у нас

13 часов назад

В США одобрена первая имплантируемая генная терапия заболевания глаз

Новости Татарстана

15 часов назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов