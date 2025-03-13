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Казанец убил гостя из-за оскорбления матери: дело направлено в суд

До суда он остается под стражей

Екатерина Елисеева

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Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 15 декабря 2024 года мужчина выпивал дома на улице Халева в компании знакомого. Во время застолья между ними произошел конфликт – гость оскорбил мать хозяина квартиры. В ответ обвиняемый схватил кухонный нож и нанес удар в шею оппонента, от чего тот скончался на месте.

Обвиняемый признал вину частично. До суда он остается под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что устроивший ДТП на остановке в Казани таксист использовал фальшивую медсправку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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