Казанец убил гостя из-за оскорбления матери: дело направлено в суд

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 15 декабря 2024 года мужчина выпивал дома на улице Халева в компании знакомого. Во время застолья между ними произошел конфликт – гость оскорбил мать хозяина квартиры. В ответ обвиняемый схватил кухонный нож и нанес удар в шею оппонента, от чего тот скончался на месте.

Обвиняемый признал вину частично. До суда он остается под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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