34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке
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34-летняя Ван Хун из Китая доказала гипотезу Какея в трехмерном пространстве — задачу, остававшуюся нерешенной более 100 лет. Об этом сообщили South China Morning Post и агентство ECNS.
Гипотезу сформулировал японский математик Соити Какея в 1917 году, задавшись вопросом о минимальной площади, занимаемой бесконечно тонкой иглой при вращении. Ранее ученые доказали ее для одномерного и двухмерного случаев, но в трех измерениях задача оставалась открытой. Теперь научному сообществу предстоит проверить решение Ван Хун.
Вместе с Джошуа Залом из Университета Британской Колумбии она изложила доказательство в научной работе на 127 страниц. Прорыв может повлиять на обработку данных, криптографию и беспроводные технологии. Филдсовский лауреат Теренс Тао уже высоко оценил их труд.
Ван Хун родилась в Гуйлине, училась в Пекинском университете, затем в MIT под руководством Ларри Гута. С 2023 года работает доцентом в Курантовском институте математических наук при Нью-Йоркском университете.
Если доказательство подтвердится, Ван Хун станет сильным претендентом на Филдсовскую премию, которую ранее получали лишь два математика китайского происхождения.
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