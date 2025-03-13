На проспекте Универсиады произошло серьёзное ДТП: есть пострадавший
Катя Царева
На проспекте Универсиады произошло жёсткое ДТП — автомобиль «Лада Калина» сильно повреждён, водитель госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС, движение затруднено.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане задержаны 3 мужчин за кражу денег со счетов бойцов СВО.
Двух пострадавших они уже успели обмануть — в Актанышском районе злоумышленники похитили два миллиона рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец