На проспекте Универсиады произошло серьёзное ДТП: есть пострадавший

На проспекте Универсиады произошло жёсткое ДТП — автомобиль «Лада Калина» сильно повреждён, водитель госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС, движение затруднено.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане задержаны 3 мужчин за кражу денег со счетов бойцов СВО.

Двух пострадавших они уже успели обмануть — в Актанышском районе злоумышленники похитили два миллиона рублей.