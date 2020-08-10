Под Казанью мужчина прыгнул с «горбатого моста» и погиб

Накануне в Зеленодольском районе Татарстана мужчина погиб, прыгнув с моста.

Как сообщают в МЧС РТ, 9 августа в 15:15 поступило сообщение о том, что в посёлке Октябрьский в районе лодочной станции по улице АОЭ в заливе Волги с "Горбатого" моста прыгнул в воду и не вынырнул мужчина 1986 года рождения.

На место прибыли все экстренные службы района. В 18:00 водолазы в 25 метрах от берега с глубины 4 метра извлекли тело погибшего, правоохранительные органы проводят проверку, причина смерти устанавливается. В ведомстве напоминают, что данное место для купания не оборудовано, установлены аншлаги о запрете купания.

Напомним, накануне ночью их реки Ик в Татарстане достали труп мужчины в верхней одежде.