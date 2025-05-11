Финансист Ермилова: с 30 мая вводятся новые ограничения на переводы денег

В России с 30 мая 2025 года вступают в силу новые правила для денежных переводов без открытия банковского счёта. Максимальная сумма таких операций при упрощённой идентификации увеличится до 100 тысяч рублей. Сейчас лимит составляет всего 15 тысяч — таким образом, он вырастет в 5 раз.

Как пояснила доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, нововведение соответствует международным финансовым стандартам и направлено на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путём. «Эта мера отвечает международным стандартам и нацелена на предотвращение вывода капитала за пределы страны», — приводит её слова агентство «Прайм».

При этом все переводы, превышающие 100 тысяч рублей, потребуют обязательной полной идентификации клиента — как при открытии банковского счёта. Упрощённая система, при которой можно было совершать переводы без предоставления паспорта, будет пересмотрена.

Ожидается, что новые меры затронут прежде всего тех, кто использует переводы для личных или бизнес-расчётов без открытия банковского счёта, пишет life.