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Ученые заявили, что городские поля обеспечат только 20% жителей при кризисе

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Новозеландские учёные из Университета Отаго изучили возможности городского сельского хозяйства в условиях глобальных кризисов — таких как ядерный конфликт, пандемия или климатическая катастрофа. Исследование показало: в случае чрезвычайной ситуации городские огороды смогут обеспечить едой только пятую часть населения.

Чтобы полностью прокормить город среднего размера, потребуется не менее 1140 гектаров сельхозземель в пригороде и ещё около 110 гектаров — для растений, из которых можно производить биотопливо для техники.

Ведущий автор исследования Мэтт Бойд отметил, что при разрушении глобальных торговых цепочек населению придётся резко перейти на локальное производство. Учёные составили список наиболее эффективных культур для разных условий. Так, в стабильной ситуации лучший выбор — горох: он богат белком и требует мало земли. А в случае ядерной зимы предпочтение стоит отдать сахарной свёкле и шпинату, способным расти в холодном климате.

Авторы призывают включить меры продовольственной готовности в национальные стратегии безопасности: нужно развивать хранилища, семенные фонды и перерабатывающие мощности, чтобы быть готовыми к глобальным потрясениям, пишет Газета.Ru.

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