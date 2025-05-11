В Татарстане четверть дорожных работ по нацпроекту «Наш двор» уже выполнена

В Татарстане завершена четверть запланированных на 2025 год работ по ремонту дорог и установке наружного освещения в рамках нацпроекта «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

На данный момент работы полностью завершены в 41 дворе, а уличное освещение уже появилось в 70 участках. Монтаж фонарей ведётся в ещё 31 дворе — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. В 237 дворах на территории 15 муниципалитетов продолжаются дорожные работы.

Также власти сообщили о запуске народного конкурса «Курше фест» — инициативных дворовых событий. Принять участие может любой желающий, подав заявку до 15 июня. Победители получат до 500 тысяч рублей на организацию мероприятий, которые необходимо будет провести до конца сентября.

Напомним, в Казани на благоустройство дорог и дворов в 2025 году выделено 19 миллиардов рублей. В планах — обновление 90 городских дорог и более 450 дворовых территорий.