Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане четверть дорожных работ по нацпроекту «Наш двор» уже выполнена

В Татарстане нацпроект «Наш двор» реализован на...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане завершена четверть запланированных на 2025 год работ по ремонту дорог и установке наружного освещения в рамках нацпроекта «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

На данный момент работы полностью завершены в 41 дворе, а уличное освещение уже появилось в 70 участках. Монтаж фонарей ведётся в ещё 31 дворе — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. В 237 дворах на территории 15 муниципалитетов продолжаются дорожные работы.

Также власти сообщили о запуске народного конкурса «Курше фест» — инициативных дворовых событий. Принять участие может любой желающий, подав заявку до 15 июня. Победители получат до 500 тысяч рублей на организацию мероприятий, которые необходимо будет провести до конца сентября.

Напомним, в Казани на благоустройство дорог и дворов в 2025 году выделено 19 миллиардов рублей. В планах — обновление 90 городских дорог и более 450 дворовых территорий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

самый большой таракан в россии

Не у нас

19 часов назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

3 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

обучение полировке волос в москве в Москве

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

день назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Новости Казани

день назад

В Казани участников парада Победы потерял ботинок
Новости Казани
23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C

Не у нас

33 минуты назад

Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

38 минут назад

Ученые: птицы в Чернобыльской зоне показали удивительную устойчивость к радиации

Не у нас

38 минут назад

Ученые заявили, что городские поля обеспечат только 20% жителей при кризисе
Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыг...
Новости Казани
13 минут назад

Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыграют в футбол на KazanForum-2025

Не у нас

43 минуты назад

Более 150 больных с раком крови получили инновационную CAR-T-терапию

Не у нас

48 минут назад

В Турции раскопки на Гёбекли-Тепе подтвердили древность неолитического святилища

Новости Татарстана

час назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО
«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Ста...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму