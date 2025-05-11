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В Татарстане стало больше свадеб и меньше разводов

По итогам января и февраля 2025 года в Татарста...

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По итогам января и февраля 2025 года в Татарстане зарегистрировано заметное увеличение числа браков и сокращение числа разводов. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата о социально-экономическом положении республики.

За два месяца в регионе заключено 2581 брак — это на 365 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост составил почти 16,5% в годовом выражении.

При этом количество разводов сократилось до 1804 случаев, что на 315 меньше, чем годом ранее. Показатель снизился более чем на 14,8%.

В расчёте на тысячу человек населения число браков выросло с 3,4 до 4,0 (на 17,6%), а разводов — уменьшилось с 3,2 до 2,8 (на 12,5%).

Специалисты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать о росте социальной стабильности и повышении интереса к созданию семьи.

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