Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

В Турции раскопки на Гёбекли-Тепе подтвердили древность неолитического святилища

На холме Гёбекли-Тепе в Турции обнаружены культ...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Археологи под руководством Клауса Шмидта обнаружили в Турции уникальное мегалитическое святилище на холме Гёбекли-Тепе, возраст которого оценивается в 10 000–8000 лет до н.э. Это делает его старейшим известным культовым сооружением в истории человечества — задолго до появления земледелия и оседлой жизни.

Каменные круги, прозванные «турецким Стоунхенджем», состоят из массивных столбов, некоторые из которых достигают трёх метров в высоту. Центральные монолиты украшены резьбой с изображениями животных — от львов и быков до змей, скорпионов и стервятников. На отдельных камнях заметны антропоморфные элементы, создающие впечатление сверхъестественных существ.

Важной особенностью является отсутствие рядом с памятником признаков постоянного жилья, что подтверждает: Гёбекли-Тепе был исключительно религиозным центром охотников-собирателей.

На месте найдены десятки тысяч костей животных, что указывает на жертвоприношения и праздничные трапезы. Также обнаружены человеческие останки, которые могут свидетельствовать о погребальных ритуалах или обрядах эккарнации.

Резьба на камнях выполнена с поразительной точностью как в низком, так и в высоком рельефе, что говорит о высоком уровне мастерства даже в доаграрную эпоху. Это открытие ставит под сомнение прежнюю версию, что религия возникла лишь с развитием сельского хозяйства, пишет monavista.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

средство от тараканов самое эффективное в квартире безопасное для людей и животных без запаха купить

Не у нас

19 часов назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

3 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

ремонт акустических систем в Челябинске

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

день назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Новости Казани

день назад

В Казани участников парада Победы потерял ботинок
Новости Казани
23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C

Не у нас

33 минуты назад

Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

38 минут назад

Ученые: птицы в Чернобыльской зоне показали удивительную устойчивость к радиации

Не у нас

38 минут назад

Ученые заявили, что городские поля обеспечат только 20% жителей при кризисе
Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыг...
Новости Казани
13 минут назад

Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыграют в футбол на KazanForum-2025

Не у нас

43 минуты назад

Более 150 больных с раком крови получили инновационную CAR-T-терапию

Не у нас

48 минут назад

В Турции раскопки на Гёбекли-Тепе подтвердили древность неолитического святилища

Новости Татарстана

час назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО
«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Ста...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму