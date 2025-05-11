В Турции раскопки на Гёбекли-Тепе подтвердили древность неолитического святилища

Археологи под руководством Клауса Шмидта обнаружили в Турции уникальное мегалитическое святилище на холме Гёбекли-Тепе, возраст которого оценивается в 10 000–8000 лет до н.э. Это делает его старейшим известным культовым сооружением в истории человечества — задолго до появления земледелия и оседлой жизни.

Каменные круги, прозванные «турецким Стоунхенджем», состоят из массивных столбов, некоторые из которых достигают трёх метров в высоту. Центральные монолиты украшены резьбой с изображениями животных — от львов и быков до змей, скорпионов и стервятников. На отдельных камнях заметны антропоморфные элементы, создающие впечатление сверхъестественных существ.

Важной особенностью является отсутствие рядом с памятником признаков постоянного жилья, что подтверждает: Гёбекли-Тепе был исключительно религиозным центром охотников-собирателей.

На месте найдены десятки тысяч костей животных, что указывает на жертвоприношения и праздничные трапезы. Также обнаружены человеческие останки, которые могут свидетельствовать о погребальных ритуалах или обрядах эккарнации.

Резьба на камнях выполнена с поразительной точностью как в низком, так и в высоком рельефе, что говорит о высоком уровне мастерства даже в доаграрную эпоху. Это открытие ставит под сомнение прежнюю версию, что религия возникла лишь с развитием сельского хозяйства, пишет monavista.ru.