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В Татарстане заработает горячая линия Роспотребнадзора по детскому отдыху

С 12 по 23 мая в Татарстане работает горячая ли...

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С 12 по 23 мая жители Татарстана смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации детского отдыха и качества детских товаров. Горячую линию организует Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Эксперты помогут родителям разобраться в правилах заключения договоров на детские путёвки, расскажут о безопасности летнего отдыха и проконсультируют по качеству детских товаров — от одежды до игрушек и школьных принадлежностей.

Контакты горячей линии:

  • Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

  • Консультационный центр для потребителей в Казани — (843) 221-90-16 (пн–пт с 09:00 до 17:00, перерыв 12:00–13:00).

  • Управление Роспотребнадзора по РТ — (843) 273-15-83 (пн–чт с 10:00 до 17:00, пт — до 15:45, перерыв 12:00–12:45).

Родителям рекомендуют заранее подготовить список интересующих вопросов и, при необходимости, иметь на руках договоры, чеки или другие подтверждающие документы.

Особое внимание будет уделено безопасности детских лагерей, требованиям к организациям отдыха и качеству товаров для детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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