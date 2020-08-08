Опаснее интернета: эксперты рассказали, как чаще всего жители Татарстана заражают гаджеты

В Татарстане вредоносным ПО пользователи гаджетов через флеш-карты заражаются чаще, чем через интернет. Об этом рассказали в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

По данным аналитиков компании, в первой половине 2020 года с киберугрозами столкнулось 23% домашних и 22% корпоративных пользователей в регионе. В то же время риску заражения в интернете подверглись 5% домашних и 6% корпоративных пользователей.

Кроме того, как отметили в компании, с января по июнь 2020 года решения "Лаборатории Касперского" заблокировали в Татарстане более 700 тысяч попыток переходов на фишинговые страницы. Такие страницы создаются с целью выманить личные и платёжные данные пользователей. Злоумышленники постоянно адаптируют свои тактики под текущую новостную повестку, в частности в этом году они часто используют при разработке поддельных сайтов тему коронавируса.