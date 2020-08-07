В Казани у кондуктора автобуса нашли синтетические наркотики

В Казани у сотрудника одного из автотранспортных предприятий города нашли наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РТ.

По информации ведомства, запрещенные вещества обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела наркоконтроля. У 29-летнего кондуктора нашли и изъяли 1,02 грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Кондуктор находится под подпиской о невыезде.