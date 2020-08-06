В Казани отремонтируют аварийный мост через озеро Кабан

Власти города планируют приступить к ремонту в следующем году. На данный момент аварийный мост через озеро Кабан на улице Назарбаева находится в аварийном состоянии. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с блогерами, главным вопросом которой стало благоустройство набережной и парков.

Ильсур Метшин отметил, что через мост будет сделана велодорожка, также изменятся и размеры моста.

"В следующем году мост будет реконструироваться. Он будет расширяться, там появится большая пешеходная (дорожка - прим. ред.) и выделенная велотранспортная артерия", - сообщает "Татар-информ" цитату мэра.

Напомним, что недавно власти города объявили о реконструкции еще одного района города - Речного порта. Там должна появиться 9-километровая набережная и соответствующая общественному пространству инфраструктура.