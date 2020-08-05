Должен стать точкой роста: у речпорта в Казани появится набережная и пешеходные мосты

В Исполкоме Казани начинаются презентации концепции реновации территории у речного порта. Об этом сообщают в мэрии города. Согласно концепции, территория должна стать точкой роста Казани.

Прибрежная территория площадью 247 га с советских времен использовалась под склады, базу элеватора, гаражи и отстойник для грузовых судов. Теперь здание элеватора может занять молодежный центр, вдоль всей береговой зоны появится непрерывная благоустроенная набережной шириной 20 метров и длиной 9 километров с артефактами, напоминающими об истории этого места. В частности, планируется сохранить старые башенные краны по периметру береговой линии и корабли в гавани, их переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, на набережной появится стоянка для маломерных судов.

Среди других интересных будущих объектов – конгресс-холл, центр урбанистики, центр мусульманской культуры и пешеходный мост между береговыми косами как раз на повороте Волги: он, кстати, отражен и в новом Генплане города.

На территории предполагается и жилая застройка – порядка 1 млн квадратных метров, а также две новые большие школы на 2 тысячи мест и новые детсады. Также в рамках реновации построят почти 5 километров новых и модернизируют более 9 километров существующих дорог с современными транспортными, велосипедными и пешеходными городскими связями.