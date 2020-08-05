По данным на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, все контактные.

Из новых заболевших госпитализировано четверо, 24 человека получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 13

От 50 до 60 – 4

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 20

Аксубаевский – 1

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Нурлатский – 1

Пестречинский – 2

Спасский – 1

Чистопольский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5751 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 4597 человек, в том числе 29 пациентов - за минувшие сутки, сообщает оперштаб РТ.