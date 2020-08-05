По данным на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, все контактные.
Из новых заболевших госпитализировано четверо, 24 человека получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 13
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 20
- Аксубаевский – 1
- Буинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 2
- Спасский – 1
- Чистопольский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5751 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 4597 человек, в том числе 29 пациентов - за минувшие сутки, сообщает оперштаб РТ.
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