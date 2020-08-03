Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования на 1,00 п.п. до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов.

«Мы снизили ставку потребительского кредитования до 7,99%, чтобы как можно больше наших зарплатных клиентов могли решить свои финансовые вопросы. Чтобы подать заявку и получить кредит, необязательно посещать отделение банка. Сделать это можно быстро и просто на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн», — отметил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых.

Более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. А интеграция с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Больше о кредитных предложения Райффайзенбанка можно узнать на сайте.