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COVID-19 в Татарстане

5664 заболевших

41 погибший

4561 выздоровевших

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В Татарстане сегодня прогнозируют грозы и сильный ветер
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Пресс-служба «Райффайзенбанк»

Ставка кредитования в Райффайзенбанке начинается с 7,99%

03.08.2020, 10:32 0 prokazan.ru
Кредит можно оформить онлайн

Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования на 1,00 п.п. до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов.

«Мы снизили ставку потребительского кредитования до 7,99%, чтобы как можно больше  наших зарплатных клиентов могли решить свои финансовые вопросы. Чтобы подать заявку и получить кредит, необязательно посещать отделение банка. Сделать это можно быстро и просто на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн», — отметил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых.

Более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. А интеграция с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Больше о кредитных предложения Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

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