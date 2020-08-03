Банк «Открытие» и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение позволит развивать партнерство банка «Открытие» с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в части комплексного банковского обслуживания и содействовать реализации социальных программ в различных направлениях.

Документ подписали старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа и руководитель Ространснадзора РФ Виктор Басаргин. Соглашение заключено сроком на год с возможностью продления.

«Банк «Открытие» имеет богатый опыт сотрудничества с государственными ведомствами. Данное соглашение станет фундаментом взаимодействия банка с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. «Открытие» предоставит сотрудникам Ространснадзора самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов. Мы также будем принимать участие в организации обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Ространснадзора по всем актуальным вопросам, интересующим наши организации», - отметил старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.