В Татарстане мужчина пытался спасти тонущего друга, но не успел

Как сообщает МЧС, сообщение о происшествии поступило на номер 112 вчера около 16 часов. По предварительным данным в Балтасинском районе деревне Карадуван утонул местный житель. Сообщивший о случившемся пытался его спасти, вытащил друга на берег, однако никаких признаков жизни не обнаружил.

На место происшествия к пруду Бакый куле прибыли ОГ Балтасинского ПСГ, работники Балтасинской больницы и сотрудники полиции. Было установлено, что двое мужчин отдыхали, распивая спиртные напитки, на берегу искусственного пруда. Один из них, 29-летний мужчина, решил искупаться, зашел в воду и неожиданно начал тонуть. Когда второму удалось вытащить его на берег, он уже был без сознания и не дышал.

Всего на спасательную операцию прибыло 11 человек и 4 единицы техники, в том числе сотрудники МЧС.

Отметим, что данное место не оборудовано. Купание здесь запрещено, о чем предупреждают аншлаги. Также водоем не входит в маршрут патрулирования

Предварительная причина происшествия - купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что c 1 июня в Татарстане зарегистрировано уже более 50 происшествий на воде.