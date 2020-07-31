В Казани рано утром загорелся жилой дом

Сегодня рано утром в Казани загорелся жилой дом в Приволжском районе.

По информации МЧС Татарстана, сообщение о пожаре на улице 3-я Отарская 15 А поступило в 6 часов 46 минут. Спустя 7 минут на место прибыли спасатели, к этому времени открытым огнем горели надворные постройки и деревянная обрешетка жилого дома на общей площади 120 квадратных метров. Пожар был локализован в 7 часов 5 минут, открытое горение ликвидировано в 7 часов 43 минуты.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сгорели надворные постройки и деревянная обрешетка кровли. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.