"Второй волны мы на сегодня не ожидаем", - отметила Любовь Авдонина на конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Об этом говорит отсутствие снижения объемов тестирования. По словам Роспотребнадзора, страны, где пошла вторая волна, например Китай и Италия, - явление, вызванное именно снижением тестирования.

"Мы темпы тестирования на сегодня не снижаем, - заверила Авдонина. - Мы ждем сезонный подъем гриппа и ОРВИ. Этот период на фоне коронавирусной инфекции будет сложным, поскольку присоединение двух инфекций это всегда тяжело. Прежде всего мы нацелены на пневмококковую пневмонию, которая дает также высокую летальность и высокие осложнения. Мы призываем население вакцинироваться. Вакцина хорошо работает, прививаются детки и прививаются группы риска - старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями. Также впереди вакцинация против гриппа. Эти прививки проводятся бесплатно".

По словам Авдониной, в этом году также Миннихановым было выделено дополнительно 60 миллионов рублей на приобретение вакцин именно для групп риска: вакцина против гриппа, пневмококковая вакцина, менингококковая вакцина, вакцина против коклюша и против ветряной оспы.

В Минздраве также отметили, что "наша настороженность к осени должна быть как минимум не меньше".

Также стало известно, что за вчерашний день в Татарстане было зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. 14 жителей республики были госпитализированы. 39 человек сейчас подключены к аппарату ИВЛ. Их состояние оценивается как тяжелое.