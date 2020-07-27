В Татарстане на 27 июля выявлено 33 новых случая коронавируса. При этом, как сообщают в оперштабе РТ, 20 человек госпитализировано, 13 лечатся дома. Можно отметить, что большинство заболевших - от 30 до 70 лет.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 11
- От 50 до 60 – 8
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 18
- Набережные Челны – 2
- Арский – 2
- Бугульминский – 1
- Верхнеуслонский – 2
- Высокогорский – 1
- Елабужский – 1
- Лаишевский – 1
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 1
- Сармановский – 1
- Тукаевский – 2
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5469 случаев COVID-19, выздоровели 4324 человека, в том числе 30 - за прошедшие сутки. За все время было подтверждено 38 случаев летального исхода пациентов с COVID-19.
комментарии