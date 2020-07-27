В Татарстане на 27 июля выявлено 33 новых случая коронавируса. При этом, как сообщают в оперштабе РТ, 20 человек госпитализировано, 13 лечатся дома. Можно отметить, что большинство заболевших - от 30 до 70 лет.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 11

От 50 до 60 – 8

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 18

Набережные Челны – 2

Арский – 2

Бугульминский – 1

Верхнеуслонский – 2

Высокогорский – 1

Елабужский – 1

Лаишевский – 1

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 1

Сармановский – 1

Тукаевский – 2

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5469 случаев COVID-19, выздоровели 4324 человека, в том числе 30 - за прошедшие сутки. За все время было подтверждено 38 случаев летального исхода пациентов с COVID-19.