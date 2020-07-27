В РКБ Казани выходили 1,5-килограммовых двойняшек с внутриутробной пневмонией

Врачи Республиканской клинической больницы Минздрава РТ выходили двух новорожденных весом в 1,5 килограмма с внутриутробной пневмонией. Об этом рассказали представители больницы в своем "Инстаграм".

Марк и Полина появились на свет на 31-й неделе и весили всего по 1,5 килограмма. Они родились с внутриутробной пневмонией и сразу же отправились в реанимацию Перинатального центра РКБ. Малышей подключили к аппаратам ИВЛ, так собственные легкие детей просто не успели развиться. Врачи назначили обоим новорожденным препарат для созревания легких, поставили трубки для питания через нос.

Позже маме разрешили находиться рядом с малышами, 26-летняя Альфина сцеживала молоко на двоих малюток каждые три часа, даже ночью, постоянно находилась рядом с новорожденными. Спустя три недели Полину и Марка перевели в отделение патологии новорождённых, малыши дышали сами и начали набирать вес. Здесь дети уже могли находиться вместе с мамой.

"На днях Альфину с абсолютно здоровыми малышами выписали домой. Крохам осталось всего немного добрать в весе до трёх килограммов, чтобы перейти на полноценное грудное питание. Пока грудное молоко, которое мама с самого их рождения сцеживает, малыши пьют из бутылочек", - рассказали в РКБ.

Напомним, ранее татарстанские врачи помогли девочке с аномалией развития груди.