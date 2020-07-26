Казанские врачи помогли девочке с редкой аномалией груди

Казанские врачи помогли ребенку с редкой аномалией, у девочки резко развивалась грудь, при этом опускаясь до пупочной области. Изначально в поликлинике по месту жительства ее направили к гинекологу ДРКБ, после провели биопсию, которая не показала онкологических патологий, затем провели еще ряд исследований, сообщают в Минздраве РТ.

"После многочисленных обследований, вопрос по оперативному вмешательству повис, так как в дело вмешалась ситуация с коронавирусом. Мы взяли паузу, но все понимали, что хирургическое вмешательство необходимо, поэтому, как только эпидемиологическая обстановка позволила, операция состоялась", - рассказала гинеколог Лилия Хайруллина.

На фоне заболевания у девочки развился кифоз – искривление позвоночника, постоянно беспокоили сильная головная боль и тяжесть при ходьбе.

"Операция прошла успешно, мы выполнили весь запланированный объем. Дальше ребенок будет жить полноценной жизнью, единственным минусом является то, что она не сможет кормить грудью. Если говорить о эстетике, то мы приложили максимум усилий, чтобы девушка ощущала себя девушкой. С возрастом грудь приобретёт свою естественную форму", – отметил заведующий хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.

Напомним, ранее в Татарстане врачи вылечили пациента с помощью "шуруповерта".