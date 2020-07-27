В Казани открылась выставка художника, который писал картины голыми женскими телами

В галерее современного искусства "Бизон" открылась выставка казанского художника Альберта Закирова "Уроборос". Он известен своим экстравагантным подходом к искусству, в частности, созданием полотен с помощью обнаженных женских тел.

На новой выставке представлены две такие работы - "Девочка в брекетах на прогулке" и "Борьба синего и красного". Также в своих работах художник применяет асфальт, картон, дерево, женские тела в качестве кистей и даже огонь. Видео того, как художник сжигает картину, можно увидеть на выставке.

Экспозиция работает по адресу Баумана, 44/8 до 30 августа. Возрастное ограничение 18+.