14 сентября в Казани пройдет музыкальное событие ТОН
Предоставлено изданию
14 сентября состоится музыкальное событие ТОН в Казани. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Само название означает высоту звука и отсылает людей к слову «ночь» в переводе с татарского. В этот день местные жители и гости города смогут услышать экспериментальную электронную музыку от исполнителей с разных мест страны.
Специалисты соберут музыкантов с самых разных команд и городов, у которых есть индивидуальный стиль.
Место проведения мероприятия будет новым для всех, однако в настоящее время адрес не раскрывается. Подробности можно узнать на сайте nurfestival.com.
18+
Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель».
По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань