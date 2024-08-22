14 сентября в Казани пройдет музыкальное событие ТОН

14 сентября состоится музыкальное событие ТОН в Казани. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Само название означает высоту звука и отсылает людей к слову «ночь» в переводе с татарского. В этот день местные жители и гости города смогут услышать экспериментальную электронную музыку от исполнителей с разных мест страны.

Специалисты соберут музыкантов с самых разных команд и городов, у которых есть индивидуальный стиль.

Место проведения мероприятия будет новым для всех, однако в настоящее время адрес не раскрывается. Подробности можно узнать на сайте nurfestival.com.

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Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель».

По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».