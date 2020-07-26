Госавтоинспекторы в Казани выпустили на дорогу подставную «бабушку»

Госавтоинспекция Казани провела социальный эксперимент - на дорогу выпустили "подставную" бабушку. Как пояснили в ведомстве, актер, переодетый в пожилую женщину, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В виду того, что это был социальный эксперимент, с нарушителями проводилась профилактическая работа. По итогам социального эксперимента можно сделать вывод, что водители в 80% случаях уступают дорогу пешеходам. Это конечно же радует, но все же в 20 % - представляют опасность. Проблема остается и в текущем году, сотрудниками полиции пресечено более 16 тысяч нарушений водителями, непредоставляющих преимущество в движении пешеходам", - прокомментировали итоги эксперимента в ведомстве.

Напомним, что накануне в центре Казани насмерть сбили человека. Как сообщают очевидцы, женщина переходила на красный по "зебре".