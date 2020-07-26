Глава Минздрава рассказал, когда в России могут быть сняты все ограничения по коронавирусу

Все ограничения, введенные из-за коронавируса, в России могут снять к февралю. По словам главы Минздрава Михила Мурашко, страна сейчас движется именно таким курсом.

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сообщил Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли в силе прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

Напомним, что в Татарстане продолжают постепенно снимать ограничения. В частности, с 27 июля разрешат работу кинотеатров на открытом воздухе, но при при этом продляется до 9 августа режим самоизоляции для пенсионеров.