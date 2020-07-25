В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом

За прошедший день в Татарстане выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Вылечились за сутки от инфекции 42 татарстанца.

Географическое распределение новых случаев: Казань - 18, Набережные Челны - 8, Елабужский район - 2, по одному случаю зафиксировано в Аксубаевском, Кайбицком, Кукморском и Тукаевском районах.

За весь период пандемии в Татарстане коронавирусом переболело 5 404 человека, 33 из них скончались (о двух случаях с летальным исходом стало известно вчера).

Всего за 24 июля в России выявлен 5 871 новый случай заражения коронавирусом.