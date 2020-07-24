С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россияне смогут улететь за границу из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщение с 1 августа откроют с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией, с 10 августа рейсы будут принимать турецкие курортные города Анталья, Бодрум и Даламан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пассажиры должны будут получить справку об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до вылета.