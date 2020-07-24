В Минздраве Татарстана рассказали о пациентах, которые заразились коронавирусом в больницах

В Татарстане были выявлены случаи заражения граждан в больницах. Об этом сегодня на онлайн-конференции сообщил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков. Речь идет о пациентах, которые поступали в стационары, не специализирующиеся на работе с коронавирусными больными.

"Действительно, у нас единичные случаи заражения были, тех, кто поступал для оказания помощи, в том числе, и неотложной. Такие пациенты было тотчас после выявление коронавирусной инфекции эвакуированы в медицинские учреждения, которые специализируются на лечении пациентов с ковидом", - отметил Жаворонков.

Также он сообщил, что в самих больницах после этого были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Добавим, что всего на сегодняшний день в Татарстане выявлено 5372 случая коронавируса, выздоровели 4219 человек.