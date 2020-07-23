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Академик РАН заявил, что пандемия коронавируса продлится минимум до Нового года

23.07.2020, 07:16 97 0 prokazan.ru

Академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что до конца декабря пандемия коронавируса точно не закончится. 

"Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших. Пока сложно сказать, будет ли это волна заболеваемости или нет. В России сейчас каждый день чуть больше 6 тыс. заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тыс. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный", - приводит слова Малеева портал "Будущее России. Национальные проекты.

Также он отметил, что спрогнозировать, какая заболеваемость будет осенью, пока сложно. По мнению академика, период подъема заболеваемости точно будет, но, скорее всего, удастся избежать массовых карантинов. Прирост помогут снизить меры предосторожности - средства индивидуальной защиты, антисептики и разобщенность. 

Медицина / Минздрав Новости России Коронавирус
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