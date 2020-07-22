Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани. Документ размещен на сайте президента РТ, он вступит в силу с 16 ноября 2020 года.

Согласно закону, границы столицы республики будут расширены в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района. В состав Казани войдет участок учебного центра МВД республики "Динамо" площадью 31,1 га вблизи поселка Мирный, а также частные земли сельхозназначения площадью 30 га около базы, участок земли площадью 2 га под ИЖС и два участка сельскохозяйственных земель без уточненной формы собственности общей площадью 0,1 гектара.

Заштрихованная область войдет в состав Казани

Напомним, что ранее законопроект об изменении границ города поддержали депутаты Казгордумы и приняли в Госсовете РТ.