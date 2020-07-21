Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Татарстане превысило число заболевших

В Татарстане на 21 июля подтверждено 30 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 27 – контактные.
Как сообщает оперштаб РТ, восемь человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 10
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 9
- Набережные Челны – 4
- Альметьевский – 2
- Бугульминский – 1
- Верхнеуслонский – 3
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 3
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 3
- Сабинский – 1
- Тукаевский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5278 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4139 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Кроме того, скончались уже 29 пациентов с коронавирусом, о двух новых случаях стало известно накануне.
комментарии