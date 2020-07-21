Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Татарстане превысило число заболевших

В Татарстане на 21 июля подтверждено 30 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 27 – контактные.

Как сообщает оперштаб РТ, восемь человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 10

От 50 до 60 – 4

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 9

Набережные Челны – 4

Альметьевский – 2

Бугульминский – 1

Верхнеуслонский – 3

Елабужский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 3

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 3

Сабинский – 1

Тукаевский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5278 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4139 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Кроме того, скончались уже 29 пациентов с коронавирусом, о двух новых случаях стало известно накануне.