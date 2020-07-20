В Татарстане родители встревожены сыпью у детей. Они боятся, что это может быть коронавирус

В середине июля казанский врач Ильдус Лутфуллин в своем "Инстаграм" опубликовал снимки сыпи у детей, заболевших коронавирусом. Пост вызвал резонанс в среде родителей, которые начали присылать медику фотографии сыпи у своих детей и спрашивать, может ли это быть симптомом COVID-19. О происходящем Лутфуллин также рассказал в своих соцсетях.

"После публикации фотографий сыпи при ковид-19 несколько дней назад, я получил много-много сообщений от встревоженных родителей с фотографиями сыпи у детей. Почти на всех фото была запечатлена обычная потница. Сейчас для потницы самый сезон. Жаркий и влажный воздух приводит к закупорке потовых желез, они воспаляются и появляется сыпь. Она может быть разной: везикулы (пузырьки), папулы (поверхностные узелки), пустулы (пузырьки с гнойным содержимым) и нодулусы (более глубокие и более крупные, чем папула, узлы). Иногда они могут чесаться, изредка - болеть. Лечить потницу надо уходом за кожей и иногда кремами с противовоспалительным действием. Жирных мазей лучше избегать. Увидев у ребенка сыпь не стоит сразу думать о ковиде-19. Во-первых это нечастый симптом (поэтому я его и решил продемонстрировать). Во-вторых, помимо сыпи должны быть какие-то другие клинические проявления этого заболевания", - написал врач в ответ встревоженным татарстанцам.

Напомним, ученые нашли еще один ранний симптом коронавируса. Он проявляется как сильная сыпь в ротовой полости.